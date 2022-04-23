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Spor Yusuf Erdoğan Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi
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Yusuf Erdoğan Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele esnasında kendisine tribünlerden 'Adana dürüm' atılan Yusuf Erdoğan, maçtan sonra dürümü yediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Erdoğan Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi
Yusuf Erdoğan'a dürüm atıldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Ayrıca karşılaşmada ilginç bir anda yaşandı.

"Soğumuş bu"

Adana Demirsporlu taraftarlar, saha kenarında ısınmakta olan Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a 'Adana dürüm' attı. Karşılaşma sonrasında dürümün fotoğrafını paylaşan genç oyuncu 'Soğumuş bu' ifadelerini kullandı.

Ayrıca maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yusuf Erdoğan, tribünlerden kendisine atılan dürümü yediğini söyledi. İşte Trabzonsporlu oyuncunun o açıklaması;
O Allahın elçisi Allah Onun vekiliydi

'O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi'

​O'nun Gibi'nin 23. bölümü yayında.
Şölene hazırlanın

'Şölene hazırlanın'

Abdullah Avcı, şampiyonluk için gün saydıklarını söyledi.
Çifte bayram

Çifte bayram

​Trabzonspor önümüzdeki hafta bir puan alması durumunda şampiyon olacak.
'Soğumuş bu'

'Soğumuş bu'

​Yusuf Erdoğan karşılaşmada kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi.

İlk yarıyı <br>erken bitirdi

İlk yarıyı
erken bitirdi

​Soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

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