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Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Altyapıdan yetişen oyuncu, beklentileri karşılayamayınca bu sezon gönderilecek futbolcular listesine girmişti.
Trabzonspor'da önceki günlerde de Karagümrük'e kiralık olarak gönderilen Kouassi'nin sözleşmesi feshedilmişti.