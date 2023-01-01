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Spor
Trabzonspor'dan ilk ayrılan isim belli oldu
Devre arası transfer döneminde takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor'da vedalaşılan ilk isim açıklandı.
21:06 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.​​​​


Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Altyapıdan yetişen oyuncu, beklentileri karşılayamayınca bu sezon gönderilecek futbolcular listesine girmişti.

Trabzonspor'da önceki günlerde de Karagümrük'e kiralık olarak gönderilen Kouassi'nin sözleşmesi feshedilmişti.


Trabzonspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

#Adana Demirspor
#Yusuf Erdoğan
#Trabzonspor
2 gün önce
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Trabzonspor'dan ilk ayrılan isim belli oldu
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