Yusuf Şimşek'in yeni takımı Balıkesirspor oldu

Ramazan Kurşunlu’nun istifası sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Balıkesirspor, Yusuf Şimşek isminde karar kıldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kırmızı-beyazlı camiaya merhaba diyen Yusuf Şimşek, Balıkesirspor’u hedefe ulaştırmak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini söyledi.

İmza töreninde Başkan Kadir Dağlı, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Demiraslan, Asbaşkan ve Mali işler Sorumlusu Sefer Coşkun da yer aldı.

Yusuf Şimşek: Hedef play-off

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Balıkesir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yöneticilerimizle görüştük, kendilerine paraya fazla önem vermediğimi, sadece huzurlu bir ortam, huzurlu bir takımda başarılı olabileceğimi söyledim. Onlar da aynı şekilde bana bunları söylediler. Takımda oyuncu arkadaşlarım, daha önceden çalıştığım kardeşlerim de var. Buraya gelmekten son derece keyifliyim. İşimiz zor ama biz buraya bahane üretmeye gelmedik. Ben ve ekibim bahane üretmeyeceğiz. Her şartta takımımızı bir basamak, iki-üç basamak üste çıkarmak için çalışacağız. Tabi bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Teknik ekibimiz, oyuncu ruhumuz, burada çalışan abi ve kardeşlerimiz, ablalarımız, yönetimimiz, sizler ve futbolun olmazsa olmazı taraftarlarımız... Biliyorsunuz futbolda en önemli şey taraftarlarımız, hep birlikte Balıkesir halkı olarak Balıkesir şehri olarak güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Onun için biz bu yola çıktık. Kendi açımdan da bir başarıya ihtiyacım var, başarıya açım. Daha önce Antalyaspor’da başarı yaşadım Süper Lig’e çıktık. Mustafa hocayla Çaykur Rize’de Süper Lig’e çıktık. Tabii ki başkanım da biraz önce söyledi insanlar zaman zaman düşüşler yaşayabiliyor. Ben de antrenörlük zamanında düşüşler yaşadım. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun süre sürer. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



