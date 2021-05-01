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Spor Yusuf Şimşekten, hakem Suat Arslanboğanın skandal kararına sert tepki
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Yusuf Şimşek'ten, hakem Suat Arslanboğa'nın skandal kararına sert tepki

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 kaybetti. Mücadelede Balıkesirspor'un atmış olduğu gol, hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmadı. Karşılaşma sonrasında Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Şimşekten, hakem Suat Arslanboğanın skandal kararına sert tepki
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, karşılaşmaya Suat Arslanboğa'nın skandal kararı damga vurdu.

Adana Demirsporlu oyuncunun hatalı pasında Balıkesirpor golü buldu. Fakat hakem Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hakemin kararına sert tepki gösterdi.

"Adaletli maç yönetin"

Şimşek, "Söylediklerim Adana Demirspor'un galibiyetine gölge düşürmesin. Maçın ilk yarısında, kırmızı kart verilmesi gereken bir pozisyon verilmiyor. Faulü yapan oyuncu da aynısını söylüyor. İkinci yarı, attığımız golde, kendi oyuncuları bizim oyuncumuza verdi topu, ofsayt verildi. Gerçekten gölge düşürmek istemiyorum ama hakemler de biraz daha adaletli olsunlar. Adaletli bir maç yönetin, tek isteğim bu. Emek veriyoruz, evimizden uzağız. Günah. Allah'tan sezon bitti. Hakemler mi değişir, hakemler yurt dışından mı gelir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Ertuğrul Sağlam: Skandal karar
  • Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyonu değerlendiren Sağlam, "Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu ve Türk hakemliği adına bir skandal karar verilmiş. Aklım almıyor" dedi.

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçına damga vuran karar: Gol geçerli sayılmadı
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Adana Demirspor-Balıkesirspor maçına damga vuran karar: Gol geçerli sayılmadı


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