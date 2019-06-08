SÜPER LİG

Yusuf ve Abdülkadir kalacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın 1 yıl daha takımda kalacağını ifade ederek paranın bu oyuncuların transferi için belirleyici unsur olmayacağını söyledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün durumu, genç yıldızların takımda kalıp kalmayacağı ve takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Futbol ve Trabzonspor adına yapılması gereken doğruları yaptıklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Doğruları yaparken zorlanmadık çünkü yanlış yapılan her şeyden uzaklaşınca işin doğrusu zaten ortaya çıkıyor. Ekonomik, sportif ve idari disiplinin tamamen kaybolduğu bir süreçte biz göreve geldik. Bir taraftan idari disiplini oturtmaya çalışırken, ekonomide çok önemli kararlar aldık. Kadro maliyetinin düşürülmesi, idari yapıda, harcamalarda tasarrufa gidilmesi, transfere para harcanmaması... Geçen sene biz 15 milyon Euro’ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödedik. Burada 13 milyon Euro civarı bir tasarruf yaptık. Hepsinden önemlisi sportif disiplin, o iki kadro arasındaki fark zaten bizi bu noktaya getirdi” diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı ve Ahmet Ağaoğlu
Ali Kemal Yazıcı ve Ahmet Ağaoğlu

İLK TEKLİF YURT DIŞINDAN

Transfer sürecini değerlendiren Başkan Ağaoğlu, futbolcu satışında kriterlerinin kazandıkları para olmayacağını belirterek “İlk resmi teklif yurt dışından geldi. Yurt içinde bizim çocukları alacak şey yok. Teklif yurt dışından ama gerçekçi rakamlar değil. Ayrıca bizim yönetim olarak düşüncemiz bu 2 futbolcumuzun Trabzonspor’da kalması. Önümüzdeki yıl içerisinde de gelebilecek en iyi teklifi tabii ki değerlendireceğiz, bununla alakalı kriteri de söyledik. En iyi ligin en iyi takımları sadece burada paraya bakmayacağız. Parayı belirleyici unsur olarak görmeyeceğiz. Bu sene bizim düşüncemiz Yusuf’un da Abdülkadir’in de takımda kalması yönünde” dedi. Ağaoğlu, altyapıdan gelen futbolcuların kulübün ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, “Ekonomik katkı sağlamak, getirip masanın üzerine para koymakla olmuyor. Düşük maliyetle yüksek performansı verdiğiniz zaman zaten ekonomik olarak kulübe katkı vermiş oluyorsunuz. Alt yapı yatırımlarımız artacak” ifadelerini kullandı.

  • Trabzonspor’un forması ligi 4’üncü bitirir
  • Kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, hemen hemen onun 3’te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Tüm zorluklara rağmen gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim; Trabzonspor kalibresinde bir takımın ligi bitirdiği noktaya baktığınızda zaten Trabzonspor’un forması 4’üncüdür bu ligde. Bunlar başarılı gidişin ilk adımları. Ciddiyetle ve sadakatle devam edilirse, Trabzonspor hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman söz verdiğimiz gibi 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Bizim asıl rakibimiz İzlanda
Şenol Güneş: Bizim asıl rakibimiz İzlanda

Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, "Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. Fransa maçı var. Güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten, bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 ya da 1 ne alırsak göreceğiz" dedi."Bizim asıl rakibimiz İzlanda""Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her 3 bölge başarılı olan bir takıma karşı 3 bölge de de iyi şişler yapmamız gerekiyor" karı 3 bölgede iyi oynamak gerekiyor""Okay, Cenk, Ozan ve Emre yarın olmayacak""Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Durma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana gör belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz" "Kötü oyunla da galip gelebiliriz""Fransa ile oynuyoruz. Tabii ki futbol oynayacağız. Her maç 3 puan. Biz burada kötü oyunla da 3 puan alabiliriz. İyi futbol oynarsak kazanacağımız çok şey olabilir. Hücumsa hücum, savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Futbol adına sahaya çıkıp kaybetmemeyi düşünüyoruz. Herkesin kabul ettiği bir Fransa var. Ama bu farkı kapatacak inancımız var."

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