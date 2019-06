Yusuf ve Abdülkadir kalacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün durumu, genç yıldızların takımda kalıp kalmayacağı ve takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Futbol ve Trabzonspor adına yapılması gereken doğruları yaptıklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Doğruları yaparken zorlanmadık çünkü yanlış yapılan her şeyden uzaklaşınca işin doğrusu zaten ortaya çıkıyor. Ekonomik, sportif ve idari disiplinin tamamen kaybolduğu bir süreçte biz göreve geldik. Bir taraftan idari disiplini oturtmaya çalışırken, ekonomide çok önemli kararlar aldık. Kadro maliyetinin düşürülmesi, idari yapıda, harcamalarda tasarrufa gidilmesi, transfere para harcanmaması... Geçen sene biz 15 milyon Euro’ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödedik. Burada 13 milyon Euro civarı bir tasarruf yaptık. Hepsinden önemlisi sportif disiplin, o iki kadro arasındaki fark zaten bizi bu noktaya getirdi” diye konuştu.

İLK TEKLİF YURT DIŞINDAN

Transfer sürecini değerlendiren Başkan Ağaoğlu, futbolcu satışında kriterlerinin kazandıkları para olmayacağını belirterek “İlk resmi teklif yurt dışından geldi. Yurt içinde bizim çocukları alacak şey yok. Teklif yurt dışından ama gerçekçi rakamlar değil. Ayrıca bizim yönetim olarak düşüncemiz bu 2 futbolcumuzun Trabzonspor’da kalması. Önümüzdeki yıl içerisinde de gelebilecek en iyi teklifi tabii ki değerlendireceğiz, bununla alakalı kriteri de söyledik. En iyi ligin en iyi takımları sadece burada paraya bakmayacağız. Parayı belirleyici unsur olarak görmeyeceğiz. Bu sene bizim düşüncemiz Yusuf’un da Abdülkadir’in de takımda kalması yönünde” dedi. Ağaoğlu, altyapıdan gelen futbolcuların kulübün ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, “Ekonomik katkı sağlamak, getirip masanın üzerine para koymakla olmuyor. Düşük maliyetle yüksek performansı verdiğiniz zaman zaten ekonomik olarak kulübe katkı vermiş oluyorsunuz. Alt yapı yatırımlarımız artacak” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un forması ligi 4’üncü bitirir

Kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, hemen hemen onun 3’te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Tüm zorluklara rağmen gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim; Trabzonspor kalibresinde bir takımın ligi bitirdiği noktaya baktığınızda zaten Trabzonspor’un forması 4’üncüdür bu ligde. Bunlar başarılı gidişin ilk adımları. Ciddiyetle ve sadakatle devam edilirse, Trabzonspor hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman söz verdiğimiz gibi 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası” ifadelerini kullandı.