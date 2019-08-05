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Yusuf Yazıcı coşkuyla uğurlandı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Trabzon’dan ayrıldı. Genç oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar Fransa’ya coşkuyla uğurladı.

Haber Merkezi IHA
Trabzonsporlu taraftarlar 22 yaşındaki genç yıldız Yusuf Yazıcı'yı Fransa'ya coşkuyla uğurladı.

Trabzonsporlu taraftarlar 22 yaşındaki genç yıldız Yusuf Yazıcı'yı Fransa'ya coşkuyla uğurladı.

Fotoğraf: IHA

Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yusuf Yazıcı’yı Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti.

Yazıcı’yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.
Taraftarlara teşekkür etti
Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yusuf Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler benim kalbimdesiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" diye konuştu.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
İHA


Üçlü çektirdi
Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya hareket etmeden önce bordo-mavili taraftarların isteğinide kırmadı. Havaalanı gidiş terminalinde bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren genç oyuncu onlarla birlikte sevince ortak oldu.

  • Gece saat 02:25’de Trabzon’dan İstanbul’a hareket eden oyuncu buradan da Fransa’ya hareket ederek Lille kulübüyle transfer görüşmesi yapacak.


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