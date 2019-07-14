SÜPER LİG

Yusuf Yazıcı Lille yolunda

Fransız ekibi Lille'in radarında olan Yusuf Yazıcı'nın, sabah antrenmanından sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla çıktığı 100 maçta 22 gol atarken 21 de asist yaptı.

Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla çıktığı 100 maçta 22 gol atarken 21 de asist yaptı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile birkaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu, sabah antrenmanından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille kulübüyle anlaştığı kaydedildi.

15 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay

Fransız ekibinin ise Trabzonspor'a haber göndererek bonusları aradan kaldırdığı ve Yusuf için son teklifin net 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay olarak değiştirdiği bildirildi.


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