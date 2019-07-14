Yusuf Yazıcı Lille yolunda: Özel uçak yolladılar

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferi için sıcak dakikalar yaşanıyor. Sabah antrenmanından sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşme gerçekleştiren Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a özel uçak yolladı.

Kulüplerin anlaşması durumunda Yusuf Yazıcı'yı alacak uçak Fransa'ya gidecek.

Son teklif 15 milyon euro

Son teklif 15 milyon euro Yusuf Yazıcı'nın transferi için görüşmelerini sürdüren Lille Kulübü, Trabzonspor'a yaptığı son teklif 15 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay şeklinde olduğu öğrenildi.



