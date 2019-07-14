SÜPER LİG

Yusuf Yazıcı Lille yolunda: Özel uçak yolladılar

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lille'e transfer oluyor. Fransız ekibi, kulüpten transferi için izin isteyen 22 yaşındaki futbolcuyu almak için İstanbul'a özel uçak yolladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla çıktığı 100 maçta 22 gol atarken 21 de asist yaptı.

Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla çıktığı 100 maçta 22 gol atarken 21 de asist yaptı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferi için sıcak dakikalar yaşanıyor. Sabah antrenmanından sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşme gerçekleştiren Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a özel uçak yolladı.

Kulüplerin anlaşması durumunda Yusuf Yazıcı'yı alacak uçak Fransa'ya gidecek.

Son teklif 15 milyon euro

Son teklif 15 milyon euro Yusuf Yazıcı'nın transferi için görüşmelerini sürdüren Lille Kulübü, Trabzonspor'a yaptığı son teklif 15 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay şeklinde olduğu öğrenildi.


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