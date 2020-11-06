UEFA AVRUPA LİGİ

Yusuf Yazıcı Milan deplasmanında hat-trick yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille deplasmanda Milan'a konuk oluyor. Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı 59 dakikada 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci.

Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'a konuk olan Lille İtalyan ekibi karşısında Yusuf Yazcı'nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Geçen hafta da hat-trick yapmıştı

  • A Milli Takımımızın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta da UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Sparta Prag deplasmanında Lille formasıyla hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Tarihe geçti

Yusuf Yazıcı ayrıca tüm Avrupa kupaları tarihinde Milan'a karşı San Siro'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

*İlki 2000-01 sezonunda Barcelona forması giyen Rivaldo olmuştu.

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