Yusuf Yazıcı Milan deplasmanında hat-trick yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'a konuk olan Lille İtalyan ekibi karşısında Yusuf Yazcı'nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
Geçen hafta da hat-trick yapmıştı
- A Milli Takımımızın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta da UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Sparta Prag deplasmanında Lille formasıyla hat-trick yapma başarısı göstermişti.
Tarihe geçti
Yusuf Yazıcı ayrıca tüm Avrupa kupaları tarihinde Milan'a karşı San Siro'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.
*İlki 2000-01 sezonunda Barcelona forması giyen Rivaldo olmuştu.
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
Anlık goller için --> @143spor pic.twitter.com/lKk5wBm0NM
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
Anlık goller için --> @143spor pic.twitter.com/lKk5wBm0NM
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
Anlık goller için --> @143spor pic.twitter.com/lKk5wBm0NM
Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...
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