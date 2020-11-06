Yusuf Yazıcı Milan deplasmanında hat-trick yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'a konuk olan Lille İtalyan ekibi karşısında Yusuf Yazcı'nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Geçen hafta da hat-trick yapmıştı

A Milli Takımımızın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta da UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Sparta Prag deplasmanında Lille formasıyla hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Tarihe geçti

Yusuf Yazıcı ayrıca tüm Avrupa kupaları tarihinde Milan'a karşı San Siro'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

*İlki 2000-01 sezonunda Barcelona forması giyen Rivaldo olmuştu.

Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...



Anlık goller için --> @143spor pic.twitter.com/lKk5wBm0NM — Hesap kapanacak @143spor hesabını takip ediniz. (@Takipspor2) November 5, 2020

Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı işbirliği Lille, Milan deplasmanında 1-0 öne geçti...



Anlık goller için --> @143spor pic.twitter.com/lKk5wBm0NM — Hesap kapanacak @143spor hesabını takip ediniz. (@Takipspor2) November 5, 2020