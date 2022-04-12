Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Yusuf Yazıcı Rusyada tarihe geçti Kimsenin yapamadığını yaptı
FUTBOL FUTBOL

Yusuf Yazıcı Rusya'da tarihe geçti: Kimsenin yapamadığını yaptı

CSKA Moskova forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atmayı başararak bir ilke imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yusuf Yazıcı Rusyada tarihe geçti: Kimsenin yapamadığını yaptı
Performansıyla Rusya'da adından sıkça söz ettiriyor.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Hat-trick yaptı
SPOR
Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Hat-trick yaptı
Kazdıkça tarih fışkırdı

Kazdıkça tarih fışkırdı

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.
Sen şimdi cennettesin

'Sen şimdi cennettesin'

Mahra'nın mezarında duygulandıran mektup.
Bizim adayımız bellidir

​Bahçeli: Korkmayın, ipe un sermeyin, siz de ilan edin adayınızı.

​Kiev'i düşüremeyen Rusya yeni hedefine doğru ilerliyor.
Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Köylüler gözü gibi bakıyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.