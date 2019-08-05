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Yusuf Yazıcı: Tarih yazmak istiyorum

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, transfer görüşmelerini sürdürmek için Fransa'ya gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Orada yeni bir tarih yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol 3 asist ile oynadı.

Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol 3 asist ile oynadı.

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille kulübüyle transfer görüşmeleri yapmak üzere Fransa'ya gitti.

Genç oyuncuyu havalimanında birçok taraftar uğurladı. Yazıcı TRT Spor'a yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirtirken, "Ayrılırken en güzel şekilde ayrıldım. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Kulübe para kazandırdığım için de çok mutluyum, bu beni gururlu hissettiriyor. Çünkü finansal olarak problemler var ve bu biraz daha rahatlatacak. Hayallerime bir adım daha yaklaştığım için mutluyum. İnşallah altyapıdaki kardeşlerime de rol model olurum." ifadelerini kulandı.

  • Tarih yazmak istediğini belirten Yusuf, "Benim için yeni bir macera olacak. Umarım her şey gönlümce olur. İnanıyorum ki güzel işlere imza atacağım ve Trabzonspor'u, şehrimi, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bazı insanları üzdüğümü düşünüyorum ama oradaki performansım ile çoğu kişiyi gururlandıracağım. Artık Türkiye'den yurt dışına giden çok arkadaşım var. Orada yeni bir tarih yazmak istiyorum." dedi.

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