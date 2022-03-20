Spor Yusuf Yazıcı durdurulamıyor Bu sefer farklı bir şekilde attı
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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Bu sefer farklı bir şekilde attı

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 4. maçında 4. golünü attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcının kafa golünü izle
Bonservisi Lille'de olan Yusuf, kiralık olarak Rusya

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Rubin Kazan karşısında 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Kenardan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşla fileleri havalandıran milli futbolcu, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 4. maçında 4. golünü attı.

"Umarım kafayla atarım" demişti


Yusuf Yazıcı'nın kafayla gol atması, Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.

Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz" demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" karşılığını vermişti.
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