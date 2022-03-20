Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Bu sefer farklı bir şekilde attı

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Rubin Kazan karşısında 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
Kenardan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşla fileleri havalandıran milli futbolcu, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 4. maçında 4. golünü attı.
Yusuf Yazici não para de anotar. Seu quarto gol em quatro jogos pela Liga Russa.
Craque! pic.twitter.com/GS9oaTHKt4
Yusuf Yazici não para de anotar. Seu quarto gol em quatro jogos pela Liga Russa.
"Umarım kafayla atarım" demişti
Yusuf Yazıcı'nın kafayla gol atması, Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.
Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz" demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" karşılığını vermişti.
Erdal Hoş: "Yusuf kafa golü görmüyoruz..."
Yusuf Yazıcı: "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..."
🔗TRTSpor pic.twitter.com/O4QWJkp0om
Erdal Hoş: "Yusuf kafa golü görmüyoruz..."