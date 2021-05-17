Yusuf Yazıcı'nın şutu direkten döndü: Lille şampiyonluğu son haftaya bıraktı

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Pierre Mauroy Stadı'nda lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti. Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Yusuf'un frikiği direkten döndü

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 77. dakikada oyuna dahil oldu. Ayrıca karşılaşmanın 90. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı frikik, direkten döndü.

PSG farklı kazandı

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Reims'i 4-0 yendi. PSG'nin gollerini 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean attı. Reims, Abdelhamid'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

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Lille son hafta kazanırsa şampiyon olacak

Bu sonuçlarla Lille puanını 80'e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1'e düşürdü. Paris ekibi puanını 79'a yükseltti. Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Ligin diğer karşılaşmalarında Monaco evinde Rennes'i 2-1, Lyon da deplasmanda Nimes'i 5-2 mağlup etti. Monaco puanını 77'ye ve Lyon 76'ya yükseltirken, iki takım sırasıyla 3. ve 4. sırada kaldı.

Lille-Saint Etienne maç özeti

Lille-Saint Etienne maçının özetini izlemek için tıklayınız.