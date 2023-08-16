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Spor

Zaniolo Aston Villa için Ada'ya gidiyor

Galatasaray, Zaniolo'nun transferi konusunda Aston Villa ile 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 22 milyon Euroluk satın alma bedeli konusunda el sıkıştı.

10:43 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşmaya varıldı.


İngiliz kulübü kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 4 milyon Euro ödemenin yanı sıra oyuncunun maaşının da tamamını karşılayacak.


Sarı kırmızılıların, Aston Villa ile yaptığı anlaşmaya göre şartlara bağlı olarak 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olacak. Transferde ayrıca 4 milyon Euro'luk da bonus bulunuyor.


Sky Sports'un haberine göre Zaniolo bugün Birmingham'a giderek Aston Villa için sağlık testlerinden geçecek ve ardından da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.


Aston Villa'nın Zaniola'nın yanı sıra ayrıca Sevilla'nın sol beki Acuna'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.






#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Aston Villa
#transfer
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