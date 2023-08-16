Zaniolo Aston Villa için Ada'ya gidiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşmaya varıldı.





İngiliz kulübü kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 4 milyon Euro ödemenin yanı sıra oyuncunun maaşının da tamamını karşılayacak.





Sarı kırmızılıların, Aston Villa ile yaptığı anlaşmaya göre şartlara bağlı olarak 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olacak. Transferde ayrıca 4 milyon Euro'luk da bonus bulunuyor.





Sky Sports'un haberine göre Zaniolo bugün Birmingham'a giderek Aston Villa için sağlık testlerinden geçecek ve ardından da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.





Aston Villa'nın Zaniola'nın yanı sıra ayrıca Sevilla'nın sol beki Acuna'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.



















