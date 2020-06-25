LİGUE 1

Zeki Çelik Serie A yolunda: 20 milyon euroluk teklif

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü Atalanta kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak.

Transferin 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

  • Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.

A Milli Takım formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol kaydetti.
A Milli Takım formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol kaydetti.


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