Zeki Çelik Serie A yolunda: 20 milyon euroluk teklif

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü Atalanta kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak.

Transferin 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.