Zeki Yavru'dan flaş hamle: TFF 1.Lig ekibine transfer oldu

Samsunspor, Giresunspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip takımdan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
HOŞ GELDİN ZEKİ YAVRU💪🔥🔴⚪️
Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. 🇦🇹 pic.twitter.com/Em76xmk5xA
HOŞ GELDİN ZEKİ YAVRU💪🔥🔴⚪️