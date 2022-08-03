Spor Zeki Yavrudan flaş hamle TFF 1Lig ekibine transfer oldu
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Zeki Yavru'dan flaş hamle: TFF 1.Lig ekibine transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanları arasında yer alan Zeki Yavru, yeşil-beyazlı ekipten ayrılarak TFF 1. Lig temsilcisi Samsunspor'a transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeki Yavrudan flaş hamle: TFF 1.Lig ekibine transfer oldu
Samsunspor, Zeki Yavru transferini açıkladı

Samsunspor, Giresunspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip takımdan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
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