Spor Zeljko Obradovic EuroLeaguee geri dönüyor Teklif kapıda
TBL

Zeljko Obradovic EuroLeague'e geri dönüyor: Teklif kapıda

Fenerbahçe Beko ile unutulmaz başarılar yakalayan ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Zeljko Obradovic, EuroLeague'e yeniden dönebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeljko Obradovic EuroLeaguee geri dönüyor: Teklif kapıda
Zeljko Obradovic

Fenerbahçe Beko ile başta Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere birçok başarı yakalayan Zeljko Obradovic hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir sözleşme imzalamayan ve belirli bir süre dinleneceğini ifade eden deneyimli koç için Rus basını, CSKA Moskova'nın devreye gireceğini yazdı.

"Obradovic teklifi değerlendirecektir"

Haberlerde, Moskova yönetiminin, mevcut antrenör Dimitris Itudis ile yolların ayrılması halinde ilk olarak Obradovic'in kapısını çalacağı kaydedildi.

  • Ayrıca Obradovic'in CSKA Moskova'ya gelebileceğini belirten Rus basınında, "Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Kendisi de bu teklifi değerlendirecektir" yorumları yapıldı.

Abone Ol Google News
Türkiyenin en büyük yeraltı gölü

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü

Milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
Yıllardır bugünü bekliyordum

'Yıllardır bugünü bekliyordum'

​Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu.
Amirallerden biri çark etti: Zamanlaması yanlıştı

İstanbul için bu yıl Ramazan pidesi fiyatları açıklandı.

​Diyanet: Evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

​Annesi hamileyken aşılanan bebek antikorlu doğdu.

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.