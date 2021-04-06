Zeljko Obradovic EuroLeague'e geri dönüyor: Teklif kapıda

Fenerbahçe Beko ile başta Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere birçok başarı yakalayan Zeljko Obradovic hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir sözleşme imzalamayan ve belirli bir süre dinleneceğini ifade eden deneyimli koç için Rus basını, CSKA Moskova'nın devreye gireceğini yazdı.

🎂Obradovic, 61 yaşında.



🏆9 EuroLeague şampiyonluğu

🏆3 Saporta Kupası

🏆11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu

🏆7 Yunanistan Kupası

🏆1 Yugoslavya Ligi şampiyonluğu

🏆1 Yugoslavya Kupası

🏆4 Türkiye Şampiyonluğu

🏆3 Türkiye Kupası

🏆3 Cumhurbaşkanlığı Kupası

🏆1 İtalya Süper Kupası pic.twitter.com/R4OaRt4QPX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 9, 2021

"Obradovic teklifi değerlendirecektir"

Haberlerde, Moskova yönetiminin, mevcut antrenör Dimitris Itudis ile yolların ayrılması halinde ilk olarak Obradovic'in kapısını çalacağı kaydedildi.

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Ayrıca Obradovic'in CSKA Moskova'ya gelebileceğini belirten Rus basınında, "Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Kendisi de bu teklifi değerlendirecektir" yorumları yapıldı.