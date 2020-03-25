​Zeljko Obradovic ve ailesi koronavirüsten dolayı Sırbistan'a dönüyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesi ülkelerine dönüyor. Sırbistan kaynaklı Telegraf'ın haberine göre; Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da bulunan Sırpları ülkelerine götüreceklerini ve bunun için özel bir uçak göndereceklerini duyurdu.

Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic ve ailesinin de bu uçakta yer alacağı iddia edilirken, Sırbistan'da bulunan 150 Türkiye vatandaşının da İstanbul'a döneceği kaydedildi.