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​Zeljko Obradovic ve ailesi koronavirüsten dolayı Sırbistan'a dönüyor

Zeljko Obradovic ve ailesi koronavirüsten dolayı Sırbistan'a dönüyor

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın koronavirüsten dolayı Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesini ülkelerine götüreceği iddia edildi.

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Fenerbahçe Beko ligde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ligde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesi ülkelerine dönüyor. Sırbistan kaynaklı Telegraf'ın haberine göre; Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da bulunan Sırpları ülkelerine götüreceklerini ve bunun için özel bir uçak göndereceklerini duyurdu.

Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic ve ailesinin de bu uçakta yer alacağı iddia edilirken, Sırbistan'da bulunan 150 Türkiye vatandaşının da İstanbul'a döneceği kaydedildi.

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