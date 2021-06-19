Fenerbahçe'nin eski hocası Zeljko Obradovic'in yeni takımı belli oldu. 61 yaşındaki tecrübeli koç, ülkesinin takımlarından Partizan ile anlaşma sağladı.

Sırp Kurir Gazetesi'nin haberine göre Zeljko Obradovic, Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obra, basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan'a geri dönmüş oldu.

Geçtiğimiz günlerde NBA'e gitmek istemediğini söyleyen Obradovic, Partizan ile görüştüğünü söylemişti. Obra yaptığı açıklamada, "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbistan basketbolu için bu böyle" ifadelerini kullanmıştı.