UEFA AVRUPA LİGİ

Zenit'in paylaşımları Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zenit'in paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zenit, Fenerbahçe'yi 1-0 yenildiği maçın rövanşında 3-1 yendi ve son 16'ya kaldı.

Zenit, Fenerbahçe'yi 1-0 yenildiği maçın rövanşında 3-1 yendi ve son 16'ya kaldı.

Fotoğraf: Sefa Karacan

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.

Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.

Rus ekibi bu paylaşımdan kısa bir süre sonra bu kez maç özeti üzerinden bir göndermede bulundu.

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