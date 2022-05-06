Ziraat Bankkart şampiyon

Şampiyon takım için kupa töreni düzenledi.

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-22 sezonunun şampiyonu oldu.

Başkent Spor Salonu’nda Halkbank’ın ev sahipliğinde oynanan maçın setlerini Ziraat Bankkart 25-23, 25-22 ve 25-19’lık sonuçlarla kazandı. Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ziraat Bankkart’ta 2014’te oyunculuğu bırakan, A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon Ziraat Bankkart’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.

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