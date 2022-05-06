Spor Ziraat Bankkart şampiyon
VOLEYBOL

Ziraat Bankkart şampiyon

Voleybol Efeler Ligi play-offff final serisinde Halkbank’ı 3. kez yenen Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Kırmızı-beyazlı takım, üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Bankkart şampiyon
Şampiyon takım için kupa töreni düzenledi.

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-22 sezonunun şampiyonu oldu.

Başkent Spor Salonu’nda Halkbank’ın ev sahipliğinde oynanan maçın setlerini Ziraat Bankkart 25-23, 25-22 ve 25-19’lık sonuçlarla kazandı. Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ziraat Bankkart’ta 2014’te oyunculuğu bırakan, A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon Ziraat Bankkart’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.

Beş işçi yaralandı

Beş işçi yaralandı

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.
Düğünlerde takı sınırı

Düğünlerde takı sınırı

​Küpe, yüzük ve 4 bilezikten sonrası yasak.
Alparslan geliyor

​Dünyanın en iyisi: Tüm dengeleri değiştirecek.

​Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.