​Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadele edecek 32 takım belli oldu ve bu turun kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Türkiye Kupası'nda 5. tur, tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak ve mücadeleler 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
- Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
- Kasımpaşa - Kocaelispor
- Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
- Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
- Beşiktaş - Altay
- Galatasaray - Denizlispor
- Sivasspor - MKE Ankaragücü
- Trabzonspor - Boluspor
- Adana Demirspor - Ankaraspor
- Antalyaspor - GZT Giresunspor
- Fatih Karagümrük - Bodrumspor
- Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
- Hatayspor - Menemenspor
- Konyaspor -Ümraniyespor
- Göztepe - Samsunspor
- Gaziantep FK - Bursaspor