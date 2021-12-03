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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen takımların belli olmasının ardından kura çekimleri yapıldı. Bu turdan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yer almaya başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu
​Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadele edecek 32 takım belli oldu ve bu turun kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Kupası'nda 5. tur, tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak ve mücadeleler 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

  • Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
  • Kasımpaşa - Kocaelispor
  • Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
  • Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
  • Beşiktaş - Altay
  • Galatasaray - Denizlispor
  • Sivasspor - MKE Ankaragücü
  • Trabzonspor - Boluspor
  • Adana Demirspor - Ankaraspor
  • Antalyaspor - GZT Giresunspor
  • Fatih Karagümrük - Bodrumspor
  • Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
  • Hatayspor - Menemenspor
  • Konyaspor -Ümraniyespor
  • Göztepe - Samsunspor
  • Gaziantep FK - Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler belli oldu.
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