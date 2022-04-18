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Spor Ziraat Türkiye Kupasında yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemlerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ziraat Türkiye Kupasında yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Atilla Karaoğlan

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

  • 19 Nisan Salı:
  • 20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
  • 20 Nisan Çarşamba:
  • 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
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