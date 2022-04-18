Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
- 19 Nisan Salı:
- 20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
- 20 Nisan Çarşamba:
- 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
🏆 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. pic.twitter.com/mY30SzD3HP
🏆 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. pic.twitter.com/mY30SzD3HP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 18, 2022