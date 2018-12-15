Zirve için dev randevu

Galatasaray, Süper Lig’de bugün lider Başakşehir ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak hem ligdeki kötü gidişatı sonlandırmak hem hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin üzüntüsünü unutturmak hem de zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. 25 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar ile lider arasında 8 puan fark bulunuyor. Cimbom, bugün kazanırsa farkı 5’e indirecek. Yenilmesi durumunda sezonun devre arasına girilmeden fark 11’e çıkmış olacak. Lige verilecek araya da moralli girmek isteyen Aslan, önce bugün Başakşehir ardından da ilk yarının son haftasında yapacağı Sivas maçlarını kayıpsız atlatmak istiyor.

7 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig’de son 7 haftada sadece 1 kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu süreçte Kayserispor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aslan, Bursaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2, Konyaspor ile 1-1 ve Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor’a 2-0, Beşiktaş’a da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray bu sezon şu ana kadar deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 3 kez galip gelirken, 4 defa ise rakiplerine 3 puan kaptırdı. Aslan rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gol gördü. Galatasaray bu sezon dış sahada Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sahadan 3 puanla ayrıldı.

3 SAKAT, 1 CEZALI VAR

Galatasaray’da, Donk kırmızı kart cezasından, Sinan, Belhanda ve Emre Akbaba da sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak. Teknik direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı cezaları devam ediyor. Cezaları biten Fernando, Ndiaye ve Serdar Aziz ise takımındaki yerini alabilecek. Başakşehir’de ise savunmanın önemli isimlerinden Da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem’in de sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, sarı kart görmeleri halinde Başakşehir’in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aslan’ın kozu Feghouli

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi Porto ile yaptığı maçta etkili bir performans sergileyen Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli’nin bugünkü Başakşehir maçında da teknik heyetin en önemli kozu olması bekleniyor. Feghouli ile bir görüştürme gerçekleştiren sarı-kırmızılı teknik heyetin, aynı Porto maçında olduğu gibi arkadaşlarını yönlendirmesi ve kontrolü eline almasını istediği ifade edildi.

Cimbom, dış sahada kayıp

Başakşehir ile Galatasaray, bugün 21. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 4’ünü ise kazandı. Turuncu-lacivertliler, sadece 1 maçta rakibine mağlup oldu.Başakşehir, evinde yaptığı bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Zorlu rakipler bekliyor

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden F.Bahçe ve G.Saray’ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Temsilcilerimiz ikinci torbada yer aldı. 1. torbadaki muhtemel rakipler ise şöyle: Arsenal, Benfica, Chelsea,D.Zagreb (F.Bahçe eşleşemiyor), D.Kiev, E. Frankfurt, Genk, Inter, Napoli, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit. Kuralar, pazartesi günü TSİ 15.00’te İsviçre’de çekilecek.