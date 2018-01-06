Zirve yarışı çetin geçecek

Trabzonspor'un ilk yarıdaki gol yükünü sırtlayan ve 14 golle krallık yarışında Gomis ve Jahovic'le çekişen Burak Yılmaz, ikinci yarı hazırlıkları için gittikleri Antalya kampının ardından takımın tamamen hazır hale geleceğini belirtti. Sezona istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıkları için üzgün, daha sonra yakaladıkları çıkış içinse mutlu olduklarını dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "50. yılımızda zirve yarışında olmak amacıyla lige başladık ancak bir türlü istediğimiz galibiyetleri alamadık. Hoca değişikliğimizin ardından yükselişe geçtik ve seri galibiyetler almaya başladık. Zirveye tutunduğumuz için mutluyuz" dedi.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA OLACAK

Aldıkları seri galibiyetlerin ardından ilk yarıyı istedikleri yere yakın bir yerde bitirdiklerini söyleyen tecrübeli golcü, "Antalya kampında eksiklerimizi göreceğiz. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'la ilk kez bu kadar uzun bir süre çalışma imkanımız olacak. Hocamızın taktiğini ve oyun felsefesini takımın algılaması ve uygulaması adına bu yeterli bir süre. İkinci yarının başından itibaren arzuladığımız seri galibiyetleri alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zirve yarışının çetin geçeceği bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bambaşka olacak" diye konuştu.

TRANSFERLER KATKI SAĞLAYACAKTIR

Kadrosu en dar takım olmalarına rağmen kalitesi yüksek bir ekip olduklarını, yine de bazı bölgelerde transfere ihtiyaç duyduklarını belirten yıldız golcü, "Bunu yönetim ve teknik heyetimiz belirleyecektir. Gelecek arkadaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz. Formanın kıymetini bilen ve mücadeleyi bırakmayan futbolculardan kuruluyuz. Gelecek arkadaşlarımız da bu zihniyette olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Yazıcı Avrupa'da ilk 50'de

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, ilk yarıda gösterdiği performansla birlikte Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. UEFA, 2018 'de yıldızı daha da parlayacak 50 genç futbolcu arasında 20 yaşındaki milli futbolcuyu da gösterdi. Avrupa kulüplerinin yakın markaja aldığı Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 gol atıp, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.