Zirvede birlik beraberlik

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 26. haftasında lider Trabzonspor, evinde karşılaştığı takipçisi Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve averajla ilk sıradaki yerini korudu. Korona virüse önlem olarak seyircisiz oynanan maçın ilk yarısında Trabzonspor daha atak görünmesine rağmen sonuç üretemedi. Özellikle orta alandan pas yüzdesini arttırarak oynayan bordo-mavililer karşısında bu alanı kalabalık tutan Başakşehir, kontrataklarla sonuç almaya çalıştı. Maçın bu yarıdaki en önemli ve tartışmalı pozisyonu 32. dakikada yaşandı. Nwakaeme’nin altı pas içinde Skrtel tarafından formasından çekilmesine hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi. Trabzonspor, Sosa’nın organizatörlüğünde Sörloth’un koşu yollarına attığı toplarla kale alanına giderken, 19. dakikada Nwakaeme, 25’de Abdulkadir Parmak, 30’da Abdülkadir Ömür ve 35’de Sosa ile pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Daha önceki maçlara oranla daha farklı bir kadro ve oyun anlayışıyla sahaya çıkan Trabzonspor’da Nwakaeme 10 numara pozisyonunda oynarken, Ekuban hücumun solunda, Abdülkadir Ömür ise sağ kenarda görev yaptı. Iki takım futbolcuları da hafta içinde maç oynamanın yorgunluğunu yaşarken gol arayan taraf yine Trabzonspor oldu. 46. dakikada Ekuban’ın soldan ortasında Sörloth’un kafa vuruşu top üstten auta çıktı. Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Başakşenir, 56. dakikada Visca’nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba’nın gelişine sert şutuyla 1-0 öne geçti. 60’da Nwakaeme’nin ortasında kale çizgisi üzerinde İrfan Can kafa ile topu önledi. 63. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 78’de önce Skertel sonra da Demba Ba’nın vuruşlarına Uğurcan geçit vermedi.

Şampiyonluk koreografisi

Trabzonsporlu taraftarlar maçın seyircisiz oynanması nedeniyle gece geç saatlere kadar Medical Park Stadı’nda koreografi hazırladı. Kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide, futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, “Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir” ifadelerine yer verildi. Stada, “Şampiyonluk çok uzak değil”, “İnan o güzel günler bizim” ve “Fırtınam felaketim hasretim” yazılı pankartlar asıldı. İki takım oyuncuları da “Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale” pankartıyla sahaya çıktı. Öte yandan Trabzonspor taraftarları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek takımı stada uğurladı. Meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kafilenin stada girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verirken bazıları “Engel değil Korona”, “Sadakat armaya” yazılı pankartlar açtı. Bu arada maç öncesi stadın tüm alanları dezenfekte edildi.

Penaltımız verilmedi

Başakşehir maçının 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Skrtel ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme’ye hakem Fırat Aydınus’un cevabı “Devam” oldu. Bordo-mavili taraftarlar, bu pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise maç sonrası korona virüse önlem olarak maske ile stattan çıkarken, bordo-mavili takımın penaltı beklediği pozisyon hakkında, “Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık. Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep’te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR’a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız. Geride 8 maç var. Yarış sürüyor. Ligin son dakika son düdük çalınana kadar şampiyon belli olmuyor” diye konuştu.

Kritik haftalarda kritik hatalar yapılıyor

Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduklarını, yola devam edeceklerini söyledi. Kazanmak istedikleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarından belirten Çimşir, “Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum” dedi. İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Çimşir “O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan mutluyum, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2 HAFTADIR PENALTILAR VAR

Hüseyin Çimşir, maçın ilk yarısında Nwakaeme’nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem de Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşını, saha içinde oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.