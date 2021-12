SSK sorgulama e-Devlet TC no ile - SGK prim gün sayısı öğren

SSK sorgulama nasıl yapılır? Online olarak TC no ile SGK -SSK sorgulamalarını anında yapabilirsiniz. Bunun için gereken bilgileri haberimizden sizlerle paylaşıyoruz. Vatandaşlar çalıştıkları prim gün sayılarını, prim borçlarını ve SGK ile ilgili tüm detaylarını internet üzerinden e-devlet sisteminden sorgulayabiliyorlar. SSK sorgulaması ve SGK hizmet dökümü alma gibi işlemleri yapmak için aşağıda verdiğimiz bağlantıları kullanabilirsiniz. İşte SSK sorgulama işlemleri ve detaylı bilgiler.

E-DEVLET İLE PRİM GÜNÜ SORGULAMA

Özellikle kurum ve kuruluşlara gidip yapılması gereken işlemler üzerinde durulan devlet dairesi işlemlerinin internet uygulamaları vatandaşlarına oldukça büyük bir kolaylık sağlamış durumdadır. Kurum ve kuruluşlara gidip, sıra beklemeden yaptığımız bu işlemleri en büyük devlet uygulaması ağı olan E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriyoruz.

E-Devlet sistemi şifreli bir sistemdir ve E-Devlet sistemi üzerinden 22 tane devlet dairesi işlemini yapabilirsiniz. Bu sayı günden güne artmaktadır. E-Devlet sistemi güvenlik açısından oldukça korumalı bir sistemdir. Bu nedenle sisteme şifresiz bir şekilde giriş yapabilmeniz mümkün değildir. E-Devlet sistemi için mutlaka bir şifre edinmeniz gerekmektedir.

Şifrenizi edindikten sonra artık E-Devlet sistemi üzerinden 22 adet işlemi tek bir şifre ile yapabilirsiniz. Ancak sizler için bu yazımızda E-Devlet sistem üzerinden yapabileceğiniz 22 tane işlemi değil bir tanesini anlatacağız. Bu işlem SGK Prim Sorgulama işlemidir. Ve şifrenizi aldıktan sonra yapılması oldukça kolay bir işlemdir.

SGK Prim Sorgulama işleminizi gerçekleştirebilmek için ilk olarak E-Devlet sistemine giriş yapmak için ilgili sekmeyi açmanız gerekecektir. Açmış olduğunuz SGK prim sorgulama uygulama sekmesi için kayıtlı olduğunuz kurumu da bilmeniz gerekmektedir. SGK, üç ayrı kurum şeklinde işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu kurumlar SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kurumlarıdır. Bu kurumlardan size uygun olan ve kayıtlı olduğunuz kurumun SGK prim sorgulama işlem sekmesini açmanız gerekmektedir.

SSK kurumuna kayıtlı vatandaşlarımız için SGK prim sorgulama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

SSK kurumu ile ilgili sekmeyi açtığınızda karşınıza çıkacak olan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayınız. Daha sonra açılacak olan yeni ekran üzerindeki kimlik doğrulama işlemini T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile yapmanız gerekecektir. T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizi ilgili yerlere sırası ile yazdıktan sonra aynı sayfanın alt tarafında bulunan “Sisteme Giriş Yap” seçeneğine tıklayınız. Böylece E-Devlet sistemi üzerinden SGK’ya ait SSK prim sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

Bağ Kur kurumuna kayıtlı vatandaşlarımız için SGK prim sorgulama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

Bağ Kur kurumu ile ilgili uygulama sayfasını açtığınız zaman karşınıza çıkacak olan sayfada bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklamanız gerekecektir. Sonra açılacak olan sayfa üzerinde kimlik doğrulama işleminizi T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile yapmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizi SSK prim sorgulama işleminde olduğu gibi ilgili yerlere yazdıktan sonra yine aynı şekilde sayfanın alt tarafında bulunan “Sisteme Giriş Yap” seçeneğine tıklayınız. Böylelikle Bağ Kur kurumuna ait prim sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden tamamlamış olacaksınız.

Son olarak Emekli Sandığı kurumuna kayıtlı vatandaşlarımız için SGK prim sorgulama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

Emekli Sandığı kurumu ile ilgili olan işlem sayfasına giriş yapınız. Karşınıza çıkacak olan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayarak açılacak olan sayfada SSK ve Bağ Kur kurumlarında olduğu gibi T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifreniz ile kimlik doğrulama işleminizi yapınız. Son olarak “Sisteme Giriş Yap” seçeneğine tıklayarak Emekli Sandığı kurumuna ait prim sorgulama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

E-DEVLET PRİM GÜNÜ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA

SSK sigorta sorgulama işlemi hem E-Devlet üzerinden hem de E-SGM üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden yapacağınız işlemler için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alabilirsiniz.

E-SGM üzerinde sizden şifre yerine TC kimlik numaranız, cilt numaranı, doğum iliniz gibi kimlik bilgileriniz istenecektir. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için bir e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz bulunmuyor ise bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlayan bir sistem oluşturmuştur. Bilindiği üzere tüm Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında birleştirilerek SGK adını almıştır. İşçi, memur ve diğer pozisyonlarda çalışan her türlü meslek icraatçısı da çalışan olarak değerlendirilmektedir. Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız SGK tarafından sunulan her türlü hizmetten etkin bir biçimde yararlanabilmektedir. Bu anlamda Türkiye gov tr üzerinden sunulan ve tüm çalışanların rutin olarak gerçekleştirdikleri sorgulamalar ile çalışanların sorgulama yapmalarına imkan sunulmaktadır.

Bu sorgulama içerikleri arasında ne zaman emekli olurum , sgk hizmet dükümü bilgisi, bağkur borç sorgulaması, işe giriş bildirgesi, provizyon sorgulama gibi birçok sorgulama hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetlerin asıl amacı internet üzerinden kolaylıkla bilgi alabilmektir. Özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kurumda çalışan vatandaşlarımız SGK prim sorgulama ve prim gün sayısını öğrenme gibi işlemlerini sürekli kontrol ederler. Burada asıl amaç primlerin düzenli bir biçimde yatırılıp yatırılmadığını öğrenmektir. Bunun yanında emeklilik sorgulama işlemleri de toplam prim gün sayısını öğrenme , emeklilik yaşı öğrenme ve ne kadar prim yatarsa emekli olabilirim sorularına cevap arama için yapılan sorgulamalardır.

SGK BORÇ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

SGK borç işlemleri için kişilerin SGK tarafından oluşturulan web tahsilat servisinin kullanılması gerekmektedir. Web tahsilat servisi resmi olarak SGK ödeme sistemidir. Üstelik sadece ödeme için değil, kişilerin mevcut borçlarını görüntülemesi için de gerekli yardım sağlamaktadır. Bu açıdan kişilerin ilk olarak SGK web tahsilat servisi üzerinden SGK borç sorgulama yapması gerekmektedir. SGK borç sorgulama aracılığı ile borçlar öğrenildikten sonra ise borçların ödenmesi için ekranda yer alacak ödeme adımlarının takip edilmesi gerekmektedir.

SSK prim sorgulama sonrasında eğer kişilerin borcu bulunuyorsa, ekranda tüm borçlar ile ilgili detaylar yayınlanacaktır. Böylece hem borç bilgisinin alınması hem de borç dökümü incelenmesi sonrasında ödeme yapılması oldukça kolaydır. Gerekli tüm altyapı SGK tarafından sağlanmış ve web tahsilat servisi aracılığı ile kişilere kullanım sunulmuştur. SGK borç sorgulama sonrasındaki ödeme işlemlerinde kişilerin kredi kartını kullanması gerekmektedir. Kredi kartı üzerinden yapılacak ödemeler ile birlikte borçlar kapatılabilecektir.

SGK'nın 4A bünyesinde var olan SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) daha önceleri tek başına bir kurum iken SSK daha sonraları SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) bünyesinde yer almaya başlamıştır.

SSK Sorgulamaları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

SSK Sorgulamaları İle Neler Öğrenilir?

SSK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SSK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SSK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.

T.C. kimlik numarası ile SSK sorgulama internet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. SSK sorgulamaları sonucunda bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaranıza ihtiyacınız var.

TC No ile SSK sorgulama yapmak artık çok kolay. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü alma ve ssk sorgulama işlemlerini haberimizden inceleyebilirsiniz. Çalışan vatandaşlar prim gün sayılarını anında öğrenebilirler. Sigorta primlerini ve borç durumlarını sorgulamak için aşağıda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz. Vatandaşlar TC kimlik no ile e-devlet sistemine giriş yaparak Ssk sorgulama ve hizmet dökümü alma işlemlerini tamamlayabilirler.

E-Devlet ile SGK 4A-SSK Hizmet Dökümü

E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sol tarafta yer alan “E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için “4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

SGK ya da 4A Sorgulama

Sigortalı olarak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişiler, SGK ya da 4A sorgulama işlemlerini yapabilmektedirler. Yani bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK ya da 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan kişiler, internet üzerinden pratik bir şekilde, SSK ya da 4A sorgulama işlemlerini yapabileceklerdir.

SGK yani 4A sorgulama işlemleri ise kısaca; vatandaşların, prim miktarlarının bilgisini, sigortalı olarak işe başlama tarihlerinin bilgisini, toplam gün sayılarının bilgisini ve son olarak ay içinde ödenen gün sayılarının bilgisini öğrenebildikleri bir sistemler bütünüdür.

Buna göre, internet aracılığı ile SSK ya da 4A sorgulama işlemlerinizi şu şekilde yapabilirsiniz;

İnternet aracılığı ile SSK yani 4A sorgulama işlemlerinizi yapabilmek için, e-devlet kapısı sistemi kanalı ile ve sonraburada e-devlet şifresi kullanılarak yapılan SSK (4A) sorgulaması işlemleriniz için, e-devlet kapısı sistemi üzerinden, e-devlet şifresi kullanılarak yapılan SGK sorgulaması işlemleri ile aynı şekildedir.

Tabi burada farklı olarak, işlem yapmak istediğiniz bölümü seçerken SGK yerine SSK ya da diğer ismi ile4A bölümünü seçmeniz yeterli olacaktır.

Gerekli hizmetin seçilmesi ile birlikte vatandaşların tüm sigorta durumu ekranda yayınlanmış olacaktır. Sigortanın ilk açılış tarihinden itibaren sigorta üzerinden yapılacak olan tüm işlemler kolay bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu sayede SSK sorgulama aracılığı ile alınacak olan SSK hizmet dökümü vatandaşların sigorta konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliktedir. SSK sorgulama, SSK hizmet dökümü alma konularında vatandaşların en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi ise e devlet kapısı üyeliğinin olmamasıdır. Hizmetlerden yararlanacak olan vatandaşların sahip olması gerektiği e devlet üyeliği için PTT üzerinden başvuru yapılarak resmi süreç başlatılabilir.