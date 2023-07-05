SGK Bağkur emekli maaş zammı enflasyon farkı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur ve emeklilere 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,77 oldu.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. Memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek zam ise yüzde 19,77 oldu.
SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı kaç oldu?
SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.