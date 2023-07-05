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Emekli temmuz zammı enflasyon farkı belli oldu

Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Peki SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı kaç oldu?

10:32 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
SGK Bağkur emekli maaş zammı enflasyon farkı

SGK Bağkur emekli maaş zammı enflasyon farkı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur ve emeklilere 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,77 oldu.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. Memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek zam ise yüzde 19,77 oldu.

SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı kaç oldu?

SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları
Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları

2023 memur ve emekli zammı için milyonlar enflasyon rakamlarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını sorguluyor. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi. Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara gelecek zam oranlarına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel emekli memur 2023 maaş hesaplamaları.

#emekli zammı
#emekli enflasyon farkı
#ssk emekli maaşı
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