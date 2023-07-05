SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı kaç oldu?

2023 memur ve emekli zammı için milyonlar enflasyon rakamlarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını sorguluyor. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi. Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara gelecek zam oranlarına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel emekli memur 2023 maaş hesaplamaları.