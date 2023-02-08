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Stajer avukat idari izin süresi
AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 96 bin 770'e yükseldi.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'a bağlı adliyelerde mahkeme stajına devam eden stajyer avukatlar, 6 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle idari izinli sayılacak, bu süre stajdan kabul edilecek. Bu illerin nüfusuna kayıtlı bulunan ya da yakınları bu illerde ikamet eden başka şehirlerdeki stajyer avukatlar da talepleri halinde yine staj kabul edilecek 15 gün boyunca idari izinli olacak.