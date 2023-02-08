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Deprem olan illerdeki stajyer avukatlara idari izin

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı.

11:27 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Stajer avukat idari izin süresi

Stajer avukat idari izin süresi

AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 96 bin 770'e yükseldi.

Deprem olan illerdeki stajyer avukatlara kaç gün idare izin verildi?

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'a bağlı adliyelerde mahkeme stajına devam eden stajyer avukatlar, 6 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle idari izinli sayılacak, bu süre stajdan kabul edilecek. Bu illerin nüfusuna kayıtlı bulunan ya da yakınları bu illerde ikamet eden başka şehirlerdeki stajyer avukatlar da talepleri halinde yine staj kabul edilecek 15 gün boyunca idari izinli olacak.



#deprem
#Stajyer avukat idari izin
#adalet bakanlığı
31 dakika önce
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Deprem olan illerdeki stajyer avukatlara idari izin
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