Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge’nin ailesinin Trabzon’u görmek istediklerini belirterek, “Geldiler, gezdiler ve İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum, ilerleyen zamanda bu netleşecektir” dedi.

Forvet transferi noktasında Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden ve oyuncunun ailesini Trabzon’da ağırlayan Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Sturridge’nin ailesi gelip şehri görmek istediler. Geldiler, gezdiler, burada ağırlandılar. Daha sonra da İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum. İlerleyen süreçte bu netleşecektir ancak şuan yapılan bir anlaşma ya da biten bir transfer durumu ortada yok” ifadelerini kullandı.

Sturridge kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

1989 doğumlu Daniel Sturridge, futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi.