Su Diyeti Nasıl Yapılır? Su Diyeti Zararları ve Faydaları

Su diyeti son zamanlarda popüler olan ve mutlaka hekim kontrolünde yapılması gereken bir kilo verme yöntemidir. Su diyeti adını bir haftada 10 kilo verdiren diyet olarak duyurmayı başardı. Kısa sürede hızlı kilo verdirdiği için de özellikle kilo verme problemi yaşayan kadınlar arasında popüler hale geldi. Su içerek kilo vermek mümkün! Bu diyetin 7 gün uygulama süresi bulunuyor. Şok bir diyet olduğu için bu süreden daha uzun süre uygulanması kesinlikle tavsiye edilmiyor ve sağlık açısından sakıncalar barındırıyor. Vücutlarında detoks etkisi yaratmak isteyenler ve forma kavuşmak isteyen kişiler bu diyeti tercih edebilirler. Sağlıklı bir beden için su olmazsa olmazlar arasında yer alır. Günde en az 3 litre su tüketilmesi gerektiği bu gün uzmanlar tarafından onaylanmıştır.

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Su İçmek Zayıflatır Mı, Kilo Üzerine Etkisi Nedir?

Su içmenin kilo üzerine etkisi şu şekilde sıralanabilir:

Vücutta fazla olan yağlar atılmış olur.

Toksinler dışarı atılır ve vücut rahatlar.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Eklemlerin kurumasını engeller bu da daha rahat hareketi sağlar. Spor hareketlerini daha kolay yapabilirsiniz.

Günü daha dinç geçirmenizi sağlar. Daha hareketli ve mutlu olursunuz.

Açlık hissini bastırır. Bazen açlık ile susuzluk karıştırılmaktadır. Bu nedenle gereksiz yemeler olabilir. Kişi aç olmadığı halde yemek yemenin önüne geçmek isterse su içebilir.

Tüketilen gıdaların daha rahat sindirilmesini sağlar.

Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olarak kilo vermeye yardımcı olur.

Su Diyeti Birinci Gün Örnek Menü

Su diyeti birinci gün örnek menüsü şu şekilde sıralanabilir:

Sabah kahvaltı için taze sıkılmış 2 bardak elma suyu tüketin. Hazır meyve sularından kesinlikle almayın.

Ara öğünde bir bardak papatya suyu için. Papatyalar organik olmalıdır.

Öğlen 1 porsiyon meyve tüketin. Sulu meyveleri tercih edin.

Yine ara öğün vakti geldiğinde limonlu su tüketin.

Akşam yemeği için bir bardak su ile birlikte 1 adet elma tüketin. Yatmadan önce bol miktarda su için.

Tükettiğiniz besinlerin doğal ve organik olması önemlidir. Su içmeyi daha eğlenceli bir hale getirmek isterseniz suyun içine limon suyu ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz çilek vb. meyvelerden de ekleyerek su içebilirsiniz. Su diyeti yaparken maden suyu da tüketilebilir.

Su Diyeti İkinci Gün Örnek Menü

Su diyeti ikinci gün örnek menüsü şu şekilde sıralanabilir:

Kahvaltıda bir tane haşlanmış yumurtanın yanında 2 bardak su için.

Ara öğünde bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su tüketin.

Öğlen çoban salatası tüketin. Yanında bir bardak su için. Salata porsiyon sınırlaması yoktur.

Ara öğünde 1 adet domatesle birlikte bir bardak su için.

Akşam yemeğinde taze sıkılmış domates suyu ya da domates çorbası tüketin.

Son Ara öğün için pişmiş kabakla birlikte 2 bardak su için.

Yumurta kesinlikle yağda pişirilmemelidir. Mutlaka haşlandıktan sonra tüketilmelidir. Çoban salatasını yeşil salata ile damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.

Su diyetinin faydalarını daha etkili şekilde ve daha kısa sürede görmek isterseniz, bol miktarda spor yapın. Yürüyüş bile yapsanız sonuçlar harika olacaktır. Spor dışında diyet listesine uymayı ihmal etmeyin. Kaçamaklar yapmanız diyet sürecinin geri tepmesine neden olacaktır. Kullandığınız besinlerin doğal olması önemlidir. Suyun içine dilerseniz buzlar ekleyerek serinleyebilirsiniz. Kızartma, tatlılar, işlenmiş besinler vb. yemeklerden uzak durmanız şarttır. Limonlu su her sabah içilmelidir. Ilık limonlu su içilmesinde fayda vardır. Dilerseniz bir çay kaşığı kadar sirke de ekleyebilirsiniz.

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Su Diyeti Zararları

Su diyetinin bazı faydaları olsa da sağlık riski oluşturan zararları da vardır. İşte su diyeti zararları:

Yanlış kilo vermek: Su diyeti kaloriyi kısıtladığından, hızlı bir şekilde çok fazla kilo verirsiniz. Aslında araştırmalar, 24 ila 72 saatlik su diyetinde her gün 0,9 kg kaybedebileceğinizi gösteriyor. Ne yazık ki, kaybettiğiniz ağırlığın çoğu su, karbonhidrat ve hatta kas kütlesinden gidebilir.

Susuz kalabilir: Kulağa garip gelse de, su diyeti susuz kalmanıza neden olabilir. Bunun nedeni, günlük su alımınızın yaklaşık %20-30'unun yediğiniz gıdalardan gelmesidir. Yani aynı miktarda su içiyor ancak yemek yemiyorsanız, yeterince su alamayabilirsiniz.

Bu durumun belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, kabızlık, düşük tansiyon ve düşük verimlilik bulunur. Bu belirtileri önlemek için normalden daha fazla içmeniz gerekebilir.

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Sonuç Olarak

Su diyeti, bazı sağlık yararları olabilecek popüler bir diyet yöntemidir.

Bununla birlikte, su diyetinin sağlık yararlarının çoğu hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir ve aynı etkiler insanlar için geçerli olmayabilir.

Su diyeti, özellikle 3 günden uzun süre uyguluyorsanız veya gut gibi diyabet gibi tıbbi durumlarınız varsa, çeşitli riskler de beraberinde getirir.

Bu diyeti uygulamanın faydalarından yararlanmak istiyorsanız, aralıklı veya gün aşırı gibi daha güvenli yöntemleri deneyin. Bu diyet, biraz yemek yemenize izin vererek, durumu uzun vadede takip etmeyi kolaylaştırır.

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