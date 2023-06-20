THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?