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Sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2022 İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

İstanbul'da bugün 6 Haziran Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşayan İstanbulluların gözü İSKİ arıza duyurularında. İstanbul'da meydana gelen su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, bugün İSKİ planlı su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler ve detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Su kesintisi yaşanan ilçeler 6 Haziran: İSKİ Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!
İSKİ 6 Haziran su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi olan yerleri paylaşıyor. İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu yanıt buldu. İşte 6 Haziran 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (6 HAZİRAN)

İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
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