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Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir
Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir
Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Başakşehir İlçesi,Yunus Emre Caddesindeki Sular Vadisi Sosyal Tesisinin üst katında yer alan iş yerinin sosyal tesis olarak kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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