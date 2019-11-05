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Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir

Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir

Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Başakşehir İlçesi,Yunus Emre Caddesindeki Sular Vadisi Sosyal Tesisinin üst katında yer alan iş yerinin sosyal tesis olarak kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir

Sular Vadisinde işyeri kiraya verilecektir

İhale, 14 Kasım 2019 tarihinde saat 10:30'da Başakşehir Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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