Özgün Sultanahmet Camiinde Berat Kandili özel programı düzenlendi
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Sultanahmet Camii'nde Berat Kandili özel programı düzenlendi

Sultanahmet Camii'nde Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili idrak edildi. Mübarek gece için düzenlenen organizasyonda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve dualar okundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet Camiinde Berat Kandili özel programı düzenlendi
Sultanahmet Camii.

Ramazan ayınının müjdecisi Berat Kandili bu gece, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen organizasyonda idrak edildi.

Berat Kandili, 13 Şubat’ta başlayan “üç aylar”ın ikincisi olan şaban ayının 15’inci gecesine denk geliyor.

Berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

  • “Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han, beratın en derin anlamıyla af ve bağışlanma olduğunu ifade etmişti.

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