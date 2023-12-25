GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?
2022 yılı itibarıyla Türkiye Süper Kupası'nı en çok kazanan takım Galatasaray'dır. Galatasaray, 16 kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüştür. Süper Kupa’yı en çok kazanan takımlar şu şekilde;
Galatasaray 16
Trabzonspor 10
Beşiktaş 9
Fenerbahçe 9
Göztepe 1
Akhisar Belediyespor 1
MKE Ankaragücü 1
Eskişehirspor 1
Konyaspor 1
Bursaspor 0
Altay 0
Antalyaspor 0
Gençlerbirliği 0
Kocaelispor 0
Sakaryaspor 0
Kayserispor 0
İstanbul Başakşehir 0
Sivasspor 0
SÜPER KUPA'DA FİNALDE EN ÇOK KAYBEDEN TAKIMI HANGİSİ?
Süper Kupa'da finallerde en çok kaybeden takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar kupa finalinde toplam 12 kez kaybetti. 2. sırada ise 9 maçla Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Finalde en çok kaybeden takımlar şu şekilde;
Beşiktaş 12
Fenerbahçe 9
Galatasaray 9
Trabzonspor 3
Bursaspor 3
Altay 2
Göztepe 1
Akhisar Belediyespor 1
MKE Ankaragücü 1
Eskişehirspor 0
Konyaspor 0
Antalyaspor 1
Gençlerbirliği 1
Kocaelispor 1
Sakaryaspor 1
Kayserispor 1
İstanbul Başakşehir 1
Sivasspor 1
SON DERBİ 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Ligde Fenerbahçe 43 puanla averaj farkıyla liderliğini korudu. Galatasaray aynı puanla ikinci sırada yer aldı.