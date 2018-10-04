Süper Lig 8.hafta maçları ve hakemleri

Süper Ligin 8. haftasında oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Porto 1-0 Galatasaray geniş özet Şampiyonlar Ligi maç özetleri Yeni Şafak'ta. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda çok etkili olmasına rağmen istediği pozisyonları değerlendiremedi. 49. dakikada kalesinde golü bulan temsilcimiz sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Maça ait önemli dakikalar13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru ortaladı. Sinan Gümüş'ün gelişine yaptığı vuruşta Maxi Pereira'ya çarpan top kornere gitti. 26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Porto atağında, Corona'nın ortasında arka direkte topla buluşan Brahimi'nin şutunda Muslera gole izin vermedi. 38'inci dakikada Rodrigues'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Nagatomu'nun şutunda top Casillas'tan döndü. Dönen topta Porto savunması topu uzaklaştırmayı başardı. 39'uncu dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onyekuru'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 45'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, kendi yarı sahasından topla hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girdikten sonra şutunu attı. Casillas ayaklarıyla kornere topu gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.49'uncu dakikada Alex Telles'in kullandığı kornerde Marega'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 76'ncı dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues'in şutu farklı şekilde auta gitti. 79'uncu dakikada Feghouli'nin ortasında arka direkteki Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 84'üncü dakikada Andre Pereira'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Marega, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Marega'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 90'ıncı dakikada Brahimi'nin pasıyla topla buluşan Andre Pereira'nın vuruşu yandan dışarı çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Porto, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.STAT: DragaoHAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon BennetPORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera (Dk. 88 Oliviera), Otavio (Dk. 80 Pereira), Corona (Dk. 69 Torres), Marega, BrahimiGALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Yunus), Donk (Dk. 68 Selçuk), Belhanda (Dk. 74 Feghouli), Onyekuru, Rodrigues, Sinan GümüşGOLLER: Dk. 49 Marega (Porto)SARI KARTLAR: Donk, Serdar Aziz, Linnes, Maicon (Galatasaray) - Militao, Otavio, Danilo (Porto)UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti.Video: Salladık ama yıkamadık: Porto 1-0 Galatasaray (Maç özeti)

Kayserispor 13 kulüpten daha iyi durumda

Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Süper Lig’de bulunan 13-14 kulüpten çok daha iyi ekonomik yapıya sahip olduklarını söyledi.Kayserispor kulübünün futbolcularına prim borcu bulunmadığını ve maaşları da 1 ay geriden gelerek ödediklerini İHA’ya açıklayan Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar,

"Geldiğimiz günden bu yana, kazanılan bir maçın primini hafta içi Perşembe günü ödüyoruz. Maaş tarafına gelince; 1 ila 1,5 ay alacağı olanlar var. Hiç alacağı olmayan var. Süper Lig’de minimum 13-14 takımdan çok daha iyi ekonomik durumdayız. Hiç bir futbolcumuz kapımıza para için gelmez, gelemez. Türkiye’nin şu şartlarında 1 ay geciktirmek son derece normal. TFF bile 90 gün süre veriyor. BeinSport şu ana kadar bize ödemesi gereken paranın sadece 4’de 1’ini ödedi. Futbolcular da şunu çok iyi biliyor. Bizimle konuşmadan önce başka kulüplerdeki arkadaşlarından öğreniyor. Kimin ekonomik yapısı nasıl? Nasıl ödeme yapıyor? Hepsini biliyorlar" dedi.

Bu yıl zorlandıklarını da itiraf eden Başkan Yardımcısı Çakmak Uyar, "Bu yıl çok zor bir yıl. Yabancı oyuncularımız ile sözleşmeler döviz bazında. Avro 4,2 iken şu gün 7 TL. Gelirlerimiz sabit kur iken, giderlerimizde kur sürekli değişiyor. Futbol takımını belli sınırlar içerisinde tutup yıllık gelirimizi, giderimizden yüksek tutup, geçmişten gelen borçları ödemeyi hedef seçmiştik. Geçen yıl kısmen başarılı olmuştuk ama bu sezon başarılı olma şansımız yok. Gelir gider dengesizliği var. Geçen yıl bankalardan yüzde 12-13 ile kredi çekerken bu yıl yüzde 40’larda.

Dövizin artması ile de hedefimizi bu yıl tutturma şansımız kalmıyor. Futbolcular veya teknik heyet ile yapılan sözleşmeleri de TL’ye çevirme ve kur düzenleme şansımız yok. Neticede bu sözleşme iki kişi arasında kalmıyor. TFF’ye gidiyor, UEFA’ya gidiyor" dedi.Kayserispor’un kayıt dışı bir çalışması olmadığını ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, menajerlere para kaptıran bir kulüp yönetimi olmadıklarını söyledi.

Yaptıkları her icraatı kamuoyu ile paylaştıklarının altını çizen Uyar,

"Halka arz bir şirket değiliz ama kamuoyunu aydınlatmak adına sürekli bilgilendirme açıklaması yapıyoruz. Biz görevi bıraktıktan sonra birisi çıkıp kulübe gelip alacağı olduğunu söyleyemez. Kayıt dışı işimiz yok. Kayserispor, Kayseri’nin en büyük markasıdır. Kayserispor’dan şehir olarak faydalanmak varken zarar vermeye kalkmayı da anlamıyorum" ifadelerinde bulundu.