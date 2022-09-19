ÖZET: Ankaragücü 2-1 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk 3 puanını aldı. 2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0. Ankaragücü ikinci golünü 43. dakikada Sowe ile buldu. Sivasspor ise tek golü 47. dakikada N’jie ile buldu maç skoru 2-1. İşte MKE Ankaragücü - DG Sivasspor maçı özeti, golleri, kritik pozisyonları.

Sivasspor, MKE Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 7. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor’a 3-0 ve dördüncü haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.

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Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 7 mücadelede 5 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. DG Sivasspor’un 29 yaşındaki oyuncusu Clinton N’Jie, MKE Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor’da Clinton N’Jie attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk yarısı Ahmed Musa’nın yerine dahil olan Kamerunlu oyuncu, 48. dakikada Fredrik Ulvestad’ın pasıyla topu ağlarla buluşturdu. N’Jie böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde 10 maça çıkan N’Jie, 4 kez de ilk 11’de görev aldı. Clinton N’Jie, 443 dakika oyunda kaldı.

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Ankaragücü - DG Sivasspor maç özeti, golleri

2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

43. dakikada MKE Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazdan Beridze’nin çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Sowe, tamamladı. 2-0

45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba’nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor’un gelişen atağında Ulvestad’ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

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52. dakikada rakip kaleye doğru topu süren Tolga Ciğerci’nin şutunda top az farkla auta gitti.

62. dakikada gelişen Sowe’nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

Ankaragücü-Sivasspor maç özeti için tıklayın

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk dakikadan itibaren çok iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Zor olacağını biliyorduk çünkü Sivasspor’un direkt hücumlarla savunmadan yüksek toplar atıp, ikinci topları kazanan ve hücumu devam ettiren bir anlayışı var. Çok da sert bir takım. Sivasspor oyuncularını da tebrik ediyorum ama bugün gerçekten çok iyi bir Ankaragücü takımı vardı. Bunu hafta içi idmanlarda oyuncularım gösterdi. Çok önemli bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Taylan Antalyalı ve Tolga Ciğerci’nin geçtiğimiz hafta ilk defa yan yana oynadığını ve onlarla taktiksel antrenman yapma zamanı olmadığını belirten Erdoğan, "Onları bir şekilde hazırlayıp takım arkadaşlarıyla uyumlarını çabuklaştırmayı çalıştık. İlerleyen haftalarda onlar da arkadaşlarıyla beraber çok daha iyi olacaklar” diye konuştu.

Tolga Ciğerci’nin milli takıma davet edilmesini değerlendiren Erdoğan şöyle devam etti: “Bana göre çok hak etti. Hem geçen sene Başakşehir’deki performansı hem de buraya antrenmansız bir şekilde takım kampı yapmadan gelerek çok iyi uyum sağlaması, lige iyi bir giriş yapması nedeniyle hak ettiğini düşünüyorum. Onunla birlilte diğer arkadaşlar da inşallah milli takım seviyesine ulaşırlar. Milli takım bizim için çok ayrı bir yer. Hem Türk hem de yabancı oyuncularımızın milli takıma gitmesi bizi gururlandırıyor."

Maçın başında yedikleri gol ile durgunluk yaşadıklarını ifade eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz yine de ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun iyi oynamaya başladık. Baskı da kurduk, pozisyonlar da yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik ama maalesef o yediğimiz goller bizleri bu sene baya sıktı. 2 haftalık bir süre var, eksiklerimizin hepsini tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

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Slavia Prag takımıyla perşembe gece saat 22.00’de maç oynadıklarını hatırlatarak fikstür eleştirisinde bulunan Çalımbay, "Maç bittikten sonra zaten ertesi güne yani cumaya geçiyorsunuz. Oyuncuların uyuması 02.00-03.00’ü buluyor. Bir gün dinleniyorsunuz. Bize pazar günü 17.00’de ligin ilk maçını veriyorlar. Ben de isyan ettim. Bize niye öyle yapıyorsunuz dedim. Bizim maçımızı 21.45’e alın, pazartesiye alın. Diğer takımların hepsi pazartesi oynuyor, biz pazar oynuyoruz. Bunu kaldıramayız. Bir Anadolu takımını Avrupa’ya götürüyoruz ama ne zorla götürüyoruz. Eğer biz Avrupa ve ligi götüreceksek, sağlam bir kadro olması gerekiyor. Biz federasyondan hiçbir şey istemiyoruz, sadece bizim maç saatlerimizi ayarlasalar problem olmaz” diye konuştu.

Çalımbay, Avrupa kupalarında sonuna kadar gideceklerini ve ligde iyi bir konuma geleceklerini sözlerine ekledi.

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