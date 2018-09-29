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Süper Lig canlı puan durumunda son durum

Süper Lig puan durumu haberimizde. Süper Lig’de heyecanlı haftaları geride bırakırken oluşan puan durumu da oldukça fazla merak ediliyor. Özellikle oynanan derbinin ardından hangi takımın kaç puanla kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor. Bizler de sizler için Süper Lig puan durumunu araştırdık.

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Süper Lig canlı puan durumunu Yeni Şafak üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig canlı puan durumunu Yeni Şafak üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig puan durumunu ve toplu maç sonuçlarını Yeni Şafak ile öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe rakipleri ile karşılaşırken oluşan puan durumu da merak konusu oldu. Bizler de sizler için Süper Lig puan durumunu araştırdık.

Süper Lig puan durumu nasıl öğrenilir?

Yeni Şafak Spor ekibi tarafından sunulan puan durumunu canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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