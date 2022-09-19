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ÖZET: Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 5-0'lık galibiyetle 3 puanı kaptı. Sarı lacivertli takımın Alanyaspor’u gol yağmuruna tuttu. 5. dakikada Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45+3. dakikada Crespo, 70. dakikada Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci, skoru belirleyen golü attı. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor özet izle: Golleri kim attı?
Fenerbahçe Alanyaspor maçı özeti

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Goller Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45 3), Valencia (dk. 70). İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçı geniş özeti, kritik pozisyonları, muhteşem goller.

Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı dakika dakika özeti

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Crespo kazandığı topu ceza sahası dışı sol çaprazdaki Valencia’ya aktardı. Topu kazanmak için araya giren Leroy Fer’in pası kısa düşerken ceza sahası içinde topla buluşan Rossi düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada Gustavo’nun yükselttiği topu ceza yayı önünde indiren Valencia dönerek yaptığı vuruşta kaleci Runarsson sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada sol taraftan Rossi’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao’nun dokunduğu topu Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayı vurarak filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Gustavo Henrique’nin indirdiği topa Arao’nun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.

44. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Valencia son çizgide pasını Pedro’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Leroy Fer kayarak topu kornere çeldi.

45 1. dakikada topla ceza sahasına giren Fatih Aksoy’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

45 2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Pedro’nun vuruşunda kaleci Runarsson soluna yatarak penaltıyı kurtardı.

45 3. dakikada savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde gelişine vuran Crespo kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 3-0

70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lincoln’ün yerden sert ortasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

76. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 5-0

87. dakikada Arda Güler’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti için tıklayın.






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