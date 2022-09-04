ÖZET: Hatayspor 1-1 Adana Demirspor

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor’u ağırladı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Adana Demirspor maçını Burak Şeker yönetti. Atakaş Hatayspor, 37. dakikada Varga ile gole çok yaklaştı. Kaleci Ertaç topu adeta çizgiden çıkardı.

Bu pozisyonun devamında Adana Demirspor atağa çıktı. Yusuf Sarı'nın şutunu kaleci Erce çıkardı. Yeni Hatay Stadyumu'nda maç skorunda eşitlik bozulmadı. Alınan bu sonuçların ardından Hatayspor puanını 1 yaparken, Adana Demirspor puanını 10 yaptı.

Hatayspor - Adana Demirspor maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Hatayspor Adana Demirspor maçı pozisyonları

Hatayspor - Adana Demirspor geniş özet, gol ve kritik pozisyonlar

21. dakikada Mehdi’nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün’e pasını aktardı. Onur’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

REKLAM

28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

Hatayspor Adana Demirspor maçı

30. dakikada Riberio’nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da, Riberio’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze’nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu.

35. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu fakat kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.

38. dakikada Onyerkuru’nun pasında topla buluşan Assombalonga’nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.

REKLAM

Hatayspor - Adana Demirspor maç özeti beIN SPORTS özet: Tıkla izle

Hatayspor - Adana Demirspor ilk 11’ler

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Ribeiro, Onur Ergün, Boudjemaa, Varga, Lobjanidze, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Yusuf Sarı, Onyekuru, Assombalonga

REKLAM