Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. İdman pas ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasının hakemleri açıklandı.

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.