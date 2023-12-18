Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. İdman pas ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
19 Aralık 2023 Salı günü saat 20:00'da Esanyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak.
İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasının hakemleri açıklandı.
Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.
19 Aralık Salı
17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdülkadir Bitigen