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İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak. Peki İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...

15:32 - 18/12/2023 Monday
Güncelleme: 14:57 - 18/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Süper lig
Süper lig

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. İdman pas ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

19 Aralık 2023 Salı günü saat 20:00'da Esanyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak.

İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasının hakemleri açıklandı.

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Süper Lig’de 17. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

19 Aralık Salı

17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdülkadir Bitigen



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