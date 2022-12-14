Süper Lig maçları bu hafta var mı? Süper Lig maçlarına Dünya Kupası arası verildi. 20 Kasım’da Katar’da başlayan 2022 Dünya Kupası maçlarında final heyecanı yaşanacak. Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 geride bırakan Arjantin turnuvanın ilk finalisti oldu. Arjantin final maçında bugün oynanacak Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak. Futbolseverler Süper Lig heyecanını kaldığı yerden yaşamak için gün sayıyor. Peki Süper Lig maçları bu hafta var mı? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 15. hafta maçların başlama tarihi ile fikstür.

Abone Ol