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Süper Lig maçları bu hafta var mı?

Süper Lig maçlarına Dünya Kupası arası verildi. 20 Kasım’da Katar’da başlayan 2022 Dünya Kupası maçlarında final heyecanı yaşanacak. Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 geride bırakan Arjantin turnuvanın ilk finalisti oldu. Arjantin final maçında bugün oynanacak Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak. Futbolseverler Süper Lig heyecanını kaldığı yerden yaşamak için gün sayıyor. Peki Süper Lig maçları bu hafta var mı? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 15. hafta maçların başlama tarihi ile fikstür.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 15. hafta fikstür
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası maçlarında sona yaklaşıldı. İki takım final için kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek büyük şokla başlayan Arjantin, yarı final maçında Hırvatistan'la karşılaştı. Final adını yazdıran takım Arjantin oldu. Arjantin final maçında Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak

Dünya Kupası maçları ne zaman bitecek?

  • 2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu. Buna göre; Süper Lig 15. hafta maçları 23 Aralık'ta Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Süper Lig 15. hafta maç fikstürü

23 Aralık 2022 Cuma kimin maçı var?

  • 20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü
  • 20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık 2022 Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor
  • 16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
  • 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık 2022 Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük
  • 16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor
  • 16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
  • 19.00 Galatasaray - İstanbulspor

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