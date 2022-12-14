Süper Lig maçları bu hafta var mı?

Dünya Kupası maçlarında sona yaklaşıldı. İki takım final için kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek büyük şokla başlayan Arjantin, yarı final maçında Hırvatistan'la karşılaştı. Final adını yazdıran takım Arjantin oldu. Arjantin final maçında Fransa-Fas maçının galibiyle karşılaşacak
Dünya Kupası maçları ne zaman bitecek?
- 2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu. Buna göre; Süper Lig 15. hafta maçları 23 Aralık'ta Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.
Süper Lig 15. hafta maç fikstürü
23 Aralık 2022 Cuma kimin maçı var?
- 20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü
- 20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık 2022 Cumartesi hangi maçlar var?
- 13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor
- 16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
- 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık 2022 Pazar kimin maçı var?
- 13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük
- 16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor
- 16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
- 19.00 Galatasaray - İstanbulspor