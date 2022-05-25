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Süper Lig 2022 - 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

2021-2022 Süper Lig sezonu 22 Mayıs Pazar günü itibariyle sona erdi. Futbol severler TFF 2022 - 2023 Süper Lig sezon takvimini oldukça merak ediyor. Beklenen açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezonun başlamasına kaç gün kaldı? İşte TFF 2022 - 2023 Süper Lig sezonu takvimi ve bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF 2022 - 2023 Süper Lig sezon takvimini
​Süper Lig ne zaman başlayacak?

2021-2022 Süper Lig sezonu 22 Mayıs Pazar günü itibariyle sona ermesiyle birlikte futbol severler yeni sezonun ne başlayacağını oldukça merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezonun başlamasına kaç gün kaldı? İşte TFF 2022 - 2023 Süper Lig sezonu takvimi ve bütün detaylar...

TFF 2022 - 2023 Süper Lig sezonu takvimi

  • Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
  • Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
  • 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
  • TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.
  • TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.
  • Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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