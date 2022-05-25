Süper Lig 2022 - 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Dünya

Fransız Le Monde'den skandal kapak: Türkiye haritasına çatlak koydular

Fransa merkezli Le Monde dergisinin bu ay çıkarttığı sayısının kapağında NATO gündemi yer aldı. 'NATO nereye kadar? Ne zamana kadar?' başlığı ile çıkan kapakta Türkiye haritasının üstünde bir çatlak tasarımı yapıldı.