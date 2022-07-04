Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig'de fikstür çekimi için heyecan sürüyor. Süper Lig kura çekilişi ile fikstür netlik kazanacak. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği kurumun TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirlenecek. Peki, hangi takım hangi tarihte oynayacak? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte detaylar...

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