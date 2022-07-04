Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022-2023 sezonu fikstür çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl 19 takımın yer alacağı Süper Lig'de, heyecan Ağustos ayında başlayacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak.
Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TARİHLERİ 2022-2023
İlk hafta: 5 Ağustos 2022
Dünya Kupası arası: 14 Kasım 2022
Dünya Kupası finali: 18 Aralık 2022
Son hafta: 18 Mayıs 2023