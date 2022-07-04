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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Süper Lig'de fikstür çekimi için heyecan sürüyor. Süper Lig kura çekilişi ile fikstür netlik kazanacak. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği kurumun TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirlenecek. Peki, hangi takım hangi tarihte oynayacak? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde takımlar belli oldu mu? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig fikstür çekimi

2022-2023 sezonu fikstür çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl 19 takımın yer alacağı Süper Lig'de, heyecan Ağustos ayında başlayacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak.

Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TARİHLERİ 2022-2023

İlk hafta: 5 Ağustos 2022

Dünya Kupası arası: 14 Kasım 2022

Dünya Kupası finali: 18 Aralık 2022

Son hafta: 18 Mayıs 2023

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