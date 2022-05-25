2022-2023 Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
2022-2023 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF, 2022-2023 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine karar verdi.
Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.