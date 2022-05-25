Özgün 2022-2023 Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

2022-2023 Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman bitecek? TFF, yaz transfer sezonu için başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2022-2023 TFF transfer tarihleri!
2022-2023 Süper Lig Yeni Sezon Tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

2022-2023 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF, 2022-2023 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine karar verdi.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.
İlk evini alacaklara müjde

İlk evini alacaklara müjde

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.
Avrupada final günü

Avrupa'da final günü

​Roma-Feyenoord maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Bidendan üst düzey Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

Virajı alamadı dereye uçtu

Virajı alamadı dereye uçtu

Otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler.

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.