Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka uygulamasını eleştirdi. Göktaş, “Süresiz nafaka bence adil bir durum değil. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş süresiz nafaka için ne dedi?

Süresiz nafakanın adil olmadığını savunan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu: “6284 bizim önemli bir kanunumuz. Diğer yandan karardan kaynaklı bazı mağduriyetler doğuyorsa bunları ele almak lazım. Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

‘Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil’

Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Açıkça sormak istiyorum. Tabii ki mesela uygulamadan kaynaklandı. O yüzden Adalet Bakanımız ile görüştüğümüzde bu nafaka konusunu, 6284 konusunu ve bizim bakanlığımızı ilgilendiren boyutlarını ele aldık. Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcıların bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler.”

‘Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız’

Bakan Göktaş'ın açıklamasının devamı şu şekilde: “Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız. Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz Aile Bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım. O yüzden o boyutunu asla es geçmememiz gerekiyor. Çok çok kıymetli.

Süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

Süresiz nafaka ile ilgili süre gelen tartışmaları ve yeni düzenlemenin detaylarını Avukat Kerem Olcayto ve Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı. Avukat Kerem Olcayto yaptığı açıklamada nafaka sistemi ile ilgili şunları söyledi:

"Nafaka uygulaması 1988 yılında yapılan değişiklik ile süresiz hale geldi. 1988’e kadar en fazla 1 yıl süre ile ödeniyordu. Medeni kanunda yapılan değişiklik sonrası süresiz hale getirildi. Halen süresiz olarak devam ediyor.

Nafaka kaç yıl ödeniyor?

Bunun süreli hale getirilmesi uzun süredir konuşuluyordu. En son 2019 yılında dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dile getirmişti, bugün ise tekrar ele alınıyor. Evliliğin yılına göre nafaka ödenmesi üzerinde duruluyordu. Eski pakette iki yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındakilerde 7-8 yıl, 5 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka ödenmesi bekleniyordu.

Bu o zaman gündemde olan 2019 yargı paketinde gelmesi beklenen bir uygulamaydı ancak getirilmedi. Şimdi ise evliliğin yılına göre ve kusur oranına göre belli süre ile sınırlandırılması düşünülüyor. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu: Burada bir arabuluculuk sistemi getirilmesi düşünülüyor. Boşanmalarda arabulucunun çok sağlıklı bir sonuç vermeyeceği tartışılıyor. Diğer yandan belli bir süre ile 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl ile sınırlandırıldığında bunun ne zamandan itibaren başlayacağı belirtilmelidir.”

Süresiz nafaka nedir?

Süresiz nafaka, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Süresiz nafaka, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafa, boşanmada kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, diğer tarafça yapılan süresiz ödemedir.

Süresiz nafakanın şartları

Süresiz nafakanın şartları şunlardır:

Boşanma gerçekleşmiş olmalıdır. Nafaka talep eden eşin kusurunun boşanmada daha ağır olmaması gerekir. Nafaka talep eden eşin, boşanma sonrasında kendi geçimini sağlayamaması gerekir. Nafaka talep eden eşin, boşanma öncesindeki yaşam standardını devam ettirmesi gerekir.

Süresiz nafaka miktarı nasıl belirlenir?

Süresiz nafakanın miktarı, nafaka talep eden eşin ve nafaka yükümlüsünün gelirine, nafaka talep eden eşin yaşı, sağlık durumu ve eğitim durumuna, nafaka talep eden eşin çalışma durumuna ve nafaka talep eden eşin çocuk sayısına göre belirlenir.

Süresiz nafaka nasıl kaldırılır?

Süresiz nafaka, nafaka talep eden eşin yeniden evlenmesi veya yoksulluğunun ortadan kalkması halinde kaldırılabilir.



