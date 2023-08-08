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Taksi açılış ücretleri gelen son dakika zamla belli oldu! İşte taksi indi bindi ücreti zam oranı

Son dakika ulaşıma zam haberi İstanbulluları üzecek cinsten. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da toplu ulaşım ücretleri son durum bilgileri.

13:15 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Taksi ücretleri ne kadar? İşte indi bindi taksi ücreti zam oranı!

Taksi ücretleri ne kadar? İşte indi bindi taksi ücreti zam oranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Taksi açılış ücreti ne kadar oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün zam gündemiyle toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Taksi indi-bindi ücreti ne kadar?

Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası taksi ücret zammını beğenmedi

Alınan zam kararı ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" dedi.

Taksiciler dün akşam ise İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında konvoy oluşturarak Yenikapı etkinlik alanında toplanarak eylem yapmışlardı. Artan maliyetlere dikkat çeken taksiciler yüzde 100 zam talebini yinelemişti.


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#istanbul toplu taşıma ücretleri
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