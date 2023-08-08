Taksi ücretleri ne kadar? İşte indi bindi taksi ücreti zam oranı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.
Taksi açılış ücreti ne kadar oldu?
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün zam gündemiyle toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.
Taksi indi-bindi ücreti ne kadar?
Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası taksi ücret zammını beğenmedi
Alınan zam kararı ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" dedi.
Taksiciler dün akşam ise İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında konvoy oluşturarak Yenikapı etkinlik alanında toplanarak eylem yapmışlardı. Artan maliyetlere dikkat çeken taksiciler yüzde 100 zam talebini yinelemişti.