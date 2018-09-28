Ürdün'den İsrail'e: Eylemlere son verin

Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini kınıyoruz. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin eşliğinde artan Aksa baskınları ve birkaç gün önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeline yönelik saldırı ve gözaltılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Ürdün yönetiminin, bu provokatif eylemleri hiçbir şekilde kabul etmediğinin altını çizen Guneymat, bu eylemlerin derhal durdurulmasını istedi.

Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'nın güvenliği ile bu provokatif eylemlerin neticelerinin sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

belirtti. Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle son dört günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bine yaklaştı.

Pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek Sukot Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor