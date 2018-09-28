Tarih Ürdünden İsraile Eylemlere son verin
ORTADOĞU TARİHİ

Ürdün'den İsrail'e: Eylemlere son verin

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, Tel Aviv yönetiminden provokatif eylemlerine derhal son vermesini istedi.

Haber Merkezi Diğer
Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydetti.
Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini kınıyoruz. Özellikle Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin eşliğinde artan Aksa baskınları ve birkaç gün önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeline yönelik saldırı ve gözaltılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

  • Ürdün yönetiminin, bu provokatif eylemleri hiçbir şekilde kabul etmediğinin altını çizen Guneymat, bu eylemlerin derhal durdurulmasını istedi.
  • Guneymat, İsrail'in, işgal gücü olarak uluslararası hukuk mucibince sorumluluklarına saygı göstermek zorunda olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'nın güvenliği ile bu provokatif eylemlerin neticelerinin sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.
  • Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle son dört günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bine yaklaştı.
  • Pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek Sukot Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor

3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.
'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.
Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

Çok çalışana ödül

Çok çalışana ödül

Kamu personel rejiminde dönüşüm yapılacak.

Huzurevinde yangın

Huzurevinde yangın

​İstanbul'daki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Fark ettiniz mi?Artık yok

Fark ettiniz mi?Artık yok

​Meclis'in yeni halinden ilk fotoğraflar.
Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

​ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Konutta 6 ay uyarısı

Konutta 6 ay uyarısı

​Stokların erimesiyle yeniden yükselişe geçecek.
'İnsanlıkları nerede kaldı'

'İnsanlıkları nerede kaldı'

​Türk futbolunun efsanesine büyük vefasızlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.