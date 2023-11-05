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Tarım Kredi Market büyük indirim devam ediyor: Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market, kasım ayına özel olarak birçok üründe indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 4 Kasım'dan itibaren 17 Kasım'a kadar geçerli olmak üzere, yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.

15:05 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:06 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi

indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünleri, tüm şubelerinde ve online alışveriş sitesinden satın alınabiliyor. İndirimler, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İşte 4-17 Kasım 2023
Tarım Kredi Market indirimleri
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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi

  • 2 kilogram TMO Groski Pirinç: 36,90 TL
  • 1000 kilogram TMO kırmızı Mercimek: 21,90 TL
  • 2500 G TK pilavlık bulgur 48,90 TL
  • 2 L Vita bitkisel susuz yağ 145,00 TL
  • Bakpiliç tabaklı tavuk fileto 129,90 TL
  • 400 G TK kasap sucuk dana eti 109,90 TL
  • 250 G tarsüt tereyağı 53,90 TL

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#Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler
43 dakika önce
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Yasin Suresi 9. ayeti anlamı, okunuşu, fazileti