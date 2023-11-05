Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi
indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirimli ürünleri, tüm şubelerinde ve online alışveriş sitesinden satın alınabiliyor. İndirimler, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İşte 4-17 Kasım 2023
Tarım Kredi Market indirimleri
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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi
- 2 kilogram TMO Groski Pirinç: 36,90 TL
- 1000 kilogram TMO kırmızı Mercimek: 21,90 TL
- 2500 G TK pilavlık bulgur 48,90 TL
- 2 L Vita bitkisel susuz yağ 145,00 TL
- Bakpiliç tabaklı tavuk fileto 129,90 TL
- 400 G TK kasap sucuk dana eti 109,90 TL
- 250 G tarsüt tereyağı 53,90 TL
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#Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler
43 dakika önce